Sosyal medya bu kadını konuşuyor… Aslanla burun buruna geldi

ABD basınında yer alan haberlere göre Bronx Hayvanat Bahçesi’nde bir kadın, emniyet bariyerlerinden atlayarak aslanların yaşadığı bölgeye girdi.

Bir aslanla karşı karşıya duran kadın, bir süre el sallayarak ve dans ederek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Aslan ise bir süre kıpırdamadan kadını seyretti.

Olayla ilgili yerel medyaya konuşan hayvanat bahçesi yetkilisi, olayın 28 Eylül günü gerçekleştiğini ve kendilerine rapor edildiğini bildirdi.

üvenlik bariyerlerinin aşılması konusunda tolerans göstermediklerini bildiren yetkili, olayın çok kötü bir şekilde sonuçlanabileceğini ve bariyerlerin hem ziyaretçiler, hem de hayvanları güvende tutmak için var olduğunu söyledi.

Görüntüler sosyal medyada da yayınlanırken, kadının hareketi büyük tepki çekti.