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Squid Game'in dev bebeğini seslendiren kızın diziyi izlemesine izin verilmiyor

Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde dev bebeği seslendiren 10 yaşındaki Reagan To, ailesinin diziyi izlemesine izin vermediğini söyledi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:46
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Squid Game'in dev bebeğini seslendiren kızın diziyi izlemesine izin verilmiyor
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Popüler Netflix dizisi Squid Game'de karakterlerin ölümle ilk kez karşılaştığı 'Kırmızı Işık, Yeşil Işık' oyununu yöneten dev bebeğe ses veren Reagan To, kendisinin henüz diziyi izleyemediğini itiraf etti.

Avustralya'da bir televizyon kanalına konuşan 10 yaşındaki To, “Her şey, o sıra dünyanın en dizisi olduğu için babamın annemden Squid Game izlemesini istemesiyle başladı. Bunun benim sesim olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve o sahneye gelindiğinde, 'Bir saniye, bu Reagan, bu onun sesi' dediler" ifadelerini kullandı.

To, "Annem bu durumu sosyal medyada araştırdı ve insanların YouTube videolarında sesimi kullandığını ve hatta Saturday Night Live'da bir skeç için öne çıktığını gördü" diye devam etti.

Dizideki aşırı şiddet içerikleri nedeniyle To, “Hiçbirini izlemedim. Annem bana biraz gösterdi ama şiddet içeren kısımdan hemen önce onu durdurdu. Ağabeyim bile 14 yaşında ve ailem izlemesine bile izin vermiyor” dedi.

To ayrıca, kendisinin ve ailesinin Cadılar Bayramı için Squid Game karakterleri gibi giyindiğini, kendisinin de, seslendirdiği dev bebek karakterini seçtiğini sözlerine ekledi.

Dizinin yakaladığı başarısının ardından, İngiltere'de birçok kentte ve Avustralya'nın Sidney kentindeki alışveriş merkezlerinde bebeğin farklı tasarımlarda üretilerek satışa çıktığı görüldü.

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