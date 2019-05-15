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Sri Lanka’da İslam karşıtları fabrika kundakladı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeyinde Müslümanların işlettiği bir fabrika, İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verildi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24
Sri Lanka’da İslam karşıtları fabrika kundakladı
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Sri Lanka Başpiskoposu Malcolm Kardinal Ranjith, 21 Nisan’daki terör olaylarının ardından ülke genelinde artış gösteren İslam karşıtı saldırıları kınayarak, ülkedeki tüm etnik ve dini gruplara birlik çağrısında bulundu.

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Kardinal Ranjith, Müslümanlara yönelik saldırıların bir an önce durması gerektiğine dikkat çekerek, Müslümanlara hitaben, “Bu tür kötü niyetli saldırılar karşısında korkmayın ve sabırlı davranın” ifadelerini kullandı.

Sri Lanka’nın Tamil, Müslüman, Hristiyan, Budist ve Hindularla bir bütün olduğuna işaret eden Kardinal Ranjith, “Bütün ırk ve dinlerin birlik içinde yaşadığı yeni bir Sri Lanka’yı hep birlikte inşa etmeliyiz. 21 Nisan’da yaşananlar tarihimize kötü bir sayfa olarak geçti fakat şimdi duygularımızı kontrol etmeyi ve birlik halinde yeniden dirilmeyi başardık. Lütfen bu durumun kontrolden çıkmasına müsaade etmeyelim” dedi.

Kardinal Ranjith, Müslümanların işlettiği dükkan ve camilere yapılan saldırılara ilişkin, “Bazı grupların dükkanlara ve ibadet yerlerine saldırdığını görüyor, bu eylemlerinden sakınmalarını istiyoruz. Bu grupların siyasi bağlantılı olduğunu biliyoruz. Tüm siyasi liderlere, destekçilerini zapt etmelerini ve kanuna aykırı davranmalarına müsaade etmemelerini rica ediyoruz” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
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