Sri Lanka’da ölü sayısı artıyor… ABD’den korkutan açıklama

Sri Lankalı yetkililer, Pazar günü kilise ve lüks otellere yapılan ve 290 kişinin öldüğü, yaklaşık 500 kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan sonra incelemelere devam ediyor.

Paskalya Yortusu’nda gerçekleşen bu korkunç saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken yetkililer dün başlatılan sokağa çıkma yasağının bugün kaldırıldığını duyurdu.

Saldırıda mühendis Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi. Acılı babası Mehmet Çavuş, “Pırıl pırıl bir çocuktu. İTÜ'yü onur derecesi ile bitirdi. İki dil biliyordu. Başarılı bir çocuktu. Yani insanlara nasıl kıyıyorlar ben anlayamıyorum. İki yıldır orada görev yapıyordu” şeklinde konuştu.

Saldırıda 2 Türk vatandaşı da yaşamını yitirirken bugün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan korkutan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,’ya gidecek ABD vatandaşlarını uyardı. Yapılan uyarıda, “Teröristler çok kısa bir süre önce uyarabilir ya da hiç uyarmadan saldırabilir” ifadesini kullandı. Teröristlerin özellikle turistlerin gittiği bölgelere, AVM’lere, ulaşım merkezlerine, otellere, havalimanlarına ve ibadet alanlarına saldırı yapabileceği uyarısında bulunuldu.

Korkunç saldırıda iki Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi. Hain terör saldırısında Serhan Selçuk Nariçi hayatını kaybetti. Baba Mehmet Nariçi, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olduğunu, Sri Lanka’da ABD Büyükelçiliği’ne yapılan yeni

binanın elektrik işlerini yaptığını söyledi. Nariçi oğlunun 2,5 yıldır Sri Lanka’da yaşadığını aktardı,

Öte yandan Sri Lanka hava kuvvetleri Colombo’daki havalimanına yerleştirilmiş bir patlayıcının etkisiz hale getirildiğini aktardı. Fransız haber ajansı AFP’de yer alan haberde ise saldırının ardından 24 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, 24 kişinin sorgusunun devam ettiğini duyurdu.

Son dakika... Sri Lanka'da kilise ve otellere Paskalya'da bombalı saldırı

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre Sri Lanka polisi yetkilileri uyararak Paskalya’dan 10 gün önce bir saldırı şüphesi içerisinde olduklarını söyledi. Bu açıklamaya rağmen Sri Lankalı yetkililerin neden gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.