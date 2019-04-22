Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Sri Lanka’da ölü sayısı artıyor… ABD’den korkutan açıklama

Sri Lanka, dün tarihinin belki de en kanlı günlerinden birini yaşadı. İç savaşın bitmesinden 10 yıl sonra yaşanan terör saldırısında kilise ve otellere yapılan bombalı saldırıda ölü sayısı 290 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanırken ABD Dışişleri Bakanlığı yeni saldırıların gerçekleşebileceğini iddia etti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:40
Sri Lanka’da ölü sayısı artıyor… ABD’den korkutan açıklama
banner44

Sri Lankalı yetkililer, Pazar günü kilise ve lüks otellere yapılan ve 290 kişinin öldüğü, yaklaşık 500 kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan sonra incelemelere devam ediyor.

Paskalya Yortusu’nda gerçekleşen bu korkunç saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken yetkililer dün başlatılan sokağa çıkma yasağının bugün kaldırıldığını duyurdu.

Saldırıda mühendis Yiğit Ali Çavuş yaşamını yitirdi. Acılı babası Mehmet Çavuş, “Pırıl pırıl bir çocuktu. İTÜ'yü onur derecesi ile bitirdi. İki dil biliyordu. Başarılı bir çocuktu. Yani insanlara nasıl kıyıyorlar ben anlayamıyorum. İki yıldır orada görev yapıyordu” şeklinde konuştu.

banner41
Saldırıda 2 Türk vatandaşı da yaşamını yitirirken bugün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan korkutan bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka’ya gidecek ABD vatandaşlarını uyardı. Yapılan uyarıda, “Teröristler çok kısa bir süre önce uyarabilir ya da hiç uyarmadan saldırabilir” ifadesini kullandı. Teröristlerin özellikle turistlerin gittiği bölgelere, AVM’lere, ulaşım merkezlerine, otellere, havalimanlarına ve ibadet alanlarına saldırı yapabileceği uyarısında bulunuldu.

Korkunç saldırıda iki Türk vatandaşı da yaşamını yitirdi. Hain terör saldırısında Serhan Selçuk Nariçi hayatını kaybetti. Baba Mehmet Nariçi, oğlunun elektrik elektronik mühendisi olduğunu, Sri Lanka’da ABD Büyükelçiliği’ne yapılan yeni
binanın elektrik işlerini yaptığını söyledi. Nariçi oğlunun 2,5 yıldır Sri Lanka’da yaşadığını aktardı,

Öte yandan Sri Lanka hava kuvvetleri Colombo’daki havalimanına yerleştirilmiş bir patlayıcının etkisiz hale getirildiğini aktardı. Fransız haber ajansı AFP’de yer alan haberde ise saldırının ardından 24 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekera, 24 kişinin sorgusunun devam ettiğini duyurdu.

Son dakika... Sri Lanka'da kilise ve otellere Paskalya'da bombalı saldırıSon dakika... Sri Lanka'da kilise ve otellere Paskalya'da bombalı saldırı

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre Sri Lanka polisi yetkilileri uyararak Paskalya’dan 10 gün önce bir saldırı şüphesi içerisinde olduklarını söyledi. Bu açıklamaya rağmen Sri Lankalı yetkililerin neden gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sri LankaHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sri Lanka Başbakanı'ndan saldırılarda yeterli önlem alınmadı itirafı
Sri Lanka Başbakanı'ndan saldırılarda yeterli önlem alınmadı itirafı
Rusya'dan Ukrayna'nın yeni lideri Zelenskiy'e sağduyu önerisi
Rusya'dan Ukrayna'nın yeni lideri Zelenskiy'e sağduyu önerisi
Ukrayna'da seçimin galibi komedyen Zelenskiy
Ukrayna'da seçimin galibi komedyen Zelenskiy

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim