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Stelios Petsas : "Türkiye’den korkmuyoruz”

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son günlerde Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Türkiye'den korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:50
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Stelios Petsas : "Türkiye’den korkmuyoruz”

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, son aylarda Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyon sonrası her türlü sonuca karşı hazırlıklı olduklarını söyleyerek, "Türkiye'den korkmuyoruz" dedi.

Geçtiğimiz gün de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin son zamanlarda oldukça agresif davrandığını kaydederek, Türkiye ile askerî çatışmaya hazır olduklarını söylemişti.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un bu açıklamasının benzeri Rum Lider Nikos Anastasiadis'ten gelmiş, "Ankara, enerji arama hakkımızı tanıması durumunda Kıbrıslı Türklere gaz gelirlerinden pay verebiliriz." demişti.

YENİ RUHSAT SAHALARI AÇIKLANMIŞTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye (Birleşmiş Milletler) bildirilen Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde, TPAO'nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) sismik araştırma ve sondaj ruhsat başvurusunda bulunduğu yeni ruhsat sahalarını gösteren haritayı geçtiğimiz günlerde uluslararası kamuoyu ile paylaşmıştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları dışında sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş ruhsat sahalarında 7 adet ilave petrol sahası için başvuruda bulunmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı 30 Mayıs'ta TC Resmî Gazete'de yayımlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanTürkiyeStelios Petsas
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kemal 2020-06-08 11:01:47

Yüzmek istiyorlarsa demekki

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