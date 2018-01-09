Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115023
ALTIN
159.166
DOLAR
3.7705
STERLİN
5.1009
EURO
4.4947
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
"Burnunuz tıkalıyken süt içmeyin"
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Bebeklerinizi kışın eve kapatmayın!
Erkeklere kötü haber!
Erkeklere kötü haber!
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0 yenik başlıyor’ 
‘Sezeryanla doğan bebek hayata 1-0...
Işık hızında internet gerçek oluyor!
Işık hızında internet gerçek oluyor!

Stoltenberg: "NATO ile AB arasında rekabet değil tamamlayıcılık önemli"

Resmi ziyaret çerçevesinde Brüksel'de bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

09 Ocak 2018 Salı 23:28
Stoltenberg: "NATO ile AB arasında rekabet değil tamamlayıcılık önemli"
banner10

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek yıl İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından (Brexit) sonra NATO savunma harcamalarının yüzde 80'inin AB dışı müttefiklerden geleceğini belirterek, "Bu da NATO ile AB arasındaki rekabeti değil, tamamlayıcılığın önemini göstermektedir." dedi.
      
Resmi ziyaret çerçevesinde Brüksel'de bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.      

AB'nin savunmasını güçlendirmek için yaptığı girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Stoltenberg, bunun AB, Avrupa ve NATO'nun iyiliğine olacağını kaydetti.      

NATO ve AB açısından savunma ilişkilerinin üç temele dayandığına dikkati çeken Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:      

"Birincisi, NATO'nun kapasite inşası ile AB arasında tutarlılık olmalıdır.  AB ve NATO'nun aynı ülkelere karşı menfaatlerinin çatışması sonucuna götürecek bir riski göze alamayız. İkincisi, AB inisiyatifleri altında geliştirilen güçler ve yetenekler, NATO için de mevcut olmalıdır. Üçüncü olarak, AB dışındaki müttefiklerin mümkün olan en fazla katılımına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunlar Avrupa güvenliğinin anahtarıdır. Gelecek yıl Brexit'ten sonra NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB dışı müttefiklerden gelecek. Bu da NATO ile AB arasındaki rekabeti değil, tamamlayıcılığın önemini göstermektedir."      

NATO-AB iş birliğinin yeni bir düzeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Juncker (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) ve Tusk (AB Konseyi Başkanı Donald) ile temmuzdaki NATO Zirvesi kapsamında, NATO-AB iş birliğine dair yeni bir bildirge imzalanması üzerinde anlaşmıştık." diye konuştu.      

Stoltenberg ayrıca Slovenya'nın NATO'nun Kosova ve Letonya'daki birliklerine sunduğu askeri destekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu da Slovenya'nın güvenlik ve ortak savunmamıza sunduğu katkıyı gösteriyor." dedi.      

"ADIM ADIM SAVUNMAYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ"      

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanacağı yönünde 2014'te alınan karar doğrultusundaki hedefe ulaşmaya henüz uzak olduklarına işaret ederek, "Bununla birlikte savunma harcamalarında kesintiye gitmeyi durdurduk. Adım adım savunmaya daha fazla yatırım yapacağız. Sadece NATO'dan dolayı değil, yeni tehditlerle karşı karşıya olduğumuz için de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.      

Cumhurbaşkanı Pahor, ülkesinin NATO'nun aktif üyesi olduğuna vurgu yaparak, AB'nin "Avrupa ortak savunma politikası" üzerinde çalışmasının, NATO'ya alternatif olmadığını her ikisinin de paralel gidebileceğini söyledi.      

Görüşmede, Batı Balkanlar, Ortadoğu, Hırvatistan-Slovenya arasındaki sınır sorunu ile Türkiye ve Rusya'ya ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Pahor ayrıca Makedonya'nın NATO üyelik sürecinin güneydoğu Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.      

banner22
Son Güncelleme: 09.01.2018 23:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Makedonya ve Yunanistan için 2018 tarihi yıl olacak"
"Makedonya ve Yunanistan için 2018 tarihi yıl olacak"
ABD'de toplantı esnasında öğretmene kelepçe takıldı
ABD'de toplantı esnasında öğretmene kelepçe takıldı
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim