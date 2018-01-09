Stoltenberg: "NATO ile AB arasında rekabet değil tamamlayıcılık önemli"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek yıl İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından (Brexit) sonra NATO savunma harcamalarının yüzde 80'inin AB dışı müttefiklerden geleceğini belirterek, "Bu da NATO ile AB arasındaki rekabeti değil, tamamlayıcılığın önemini göstermektedir." dedi.



Resmi ziyaret çerçevesinde Brüksel'de bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



AB'nin savunmasını güçlendirmek için yaptığı girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Stoltenberg, bunun AB, Avrupa ve NATO'nun iyiliğine olacağını kaydetti.



NATO ve AB açısından savunma ilişkilerinin üç temele dayandığına dikkati çeken Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birincisi, NATO'nun kapasite inşası ile AB arasında tutarlılık olmalıdır. AB ve NATO'nun aynı ülkelere karşı menfaatlerinin çatışması sonucuna götürecek bir riski göze alamayız. İkincisi, AB inisiyatifleri altında geliştirilen güçler ve yetenekler, NATO için de mevcut olmalıdır. Üçüncü olarak, AB dışındaki müttefiklerin mümkün olan en fazla katılımına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bunlar Avrupa güvenliğinin anahtarıdır. Gelecek yıl Brexit'ten sonra NATO savunma harcamalarının yüzde 80'i AB dışı müttefiklerden gelecek. Bu da NATO ile AB arasındaki rekabeti değil, tamamlayıcılığın önemini göstermektedir."



NATO-AB iş birliğinin yeni bir düzeye gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Juncker (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) ve Tusk (AB Konseyi Başkanı Donald) ile temmuzdaki NATO Zirvesi kapsamında, NATO-AB iş birliğine dair yeni bir bildirge imzalanması üzerinde anlaşmıştık." diye konuştu.



Stoltenberg ayrıca Slovenya'nın NATO'nun Kosova ve Letonya'daki birliklerine sunduğu askeri destekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu da Slovenya'nın güvenlik ve ortak savunmamıza sunduğu katkıyı gösteriyor." dedi.



"ADIM ADIM SAVUNMAYA DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ"



Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanacağı yönünde 2014'te alınan karar doğrultusundaki hedefe ulaşmaya henüz uzak olduklarına işaret ederek, "Bununla birlikte savunma harcamalarında kesintiye gitmeyi durdurduk. Adım adım savunmaya daha fazla yatırım yapacağız. Sadece NATO'dan dolayı değil, yeni tehditlerle karşı karşıya olduğumuz için de bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Pahor, ülkesinin NATO'nun aktif üyesi olduğuna vurgu yaparak, AB'nin "Avrupa ortak savunma politikası" üzerinde çalışmasının, NATO'ya alternatif olmadığını her ikisinin de paralel gidebileceğini söyledi.



Görüşmede, Batı Balkanlar, Ortadoğu, Hırvatistan-Slovenya arasındaki sınır sorunu ile Türkiye ve Rusya'ya ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Pahor ayrıca Makedonya'nın NATO üyelik sürecinin güneydoğu Avrupa ülkeleri için önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.