Su altı temizliği dünya rekoru Florida'da kırıldı

Uluslararası Balık Tutma İskelesi Deerfield Sahili yakınlarındaki okyanus tabanına oksijen tüpleriyle inen dalgıçlar zeminden eş zamanlı çöp topladı.

Sabah 9 ile 11 arasında gerçekleştirilen rekoru Guiness yetkilisi Michael Empric izledi.

Gazetecilere konuşan Empric, “Sahilde durarak dalgıçları okyanusa daldıkları sırada saydım. Böylece rekorun kırılıp kırılmadığını hemen anlamış olduk” dedi.

Okyanusa gruplar halinde dalan dalgıçlar, rekoru kırmak için suyun altında en az 15’er dakika beklediler.

Dalgıçlar arasında rekora dahil olmak için Illinois eyaleti’nden annesi Rebecca’yla birlikte gelen 13 yaşındaki Dahlia Bolin de bulunuyordu.

Toplanan atıkların 1.5 tona yaklaştığı tahmin ediliyor. Dalgıçların sırf 725 kilo ağırlığında olta ucuna takılan kurşunlardan topladığı kaydediliyor.

En büyük su altı temizliği dünya rekoru, Mısır ordusunun eski tüplü dalgıçlarından Ahmet Kabir öncülüğünde 614 kişiyle 2015’te Mısır’ın Kızıldeniz kıyılarında kırılmıştı.