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Sudan, SPLM-N örgütü ile gelecek ay müzakere masasına oturacak

Johannes, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, SPLM-N'nin Abdulaziz el-Hulu liderliğindeki Güney Kordofan kanadının, şubat ayının ilk haftasında hükümetle müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:40
Sudan, SPLM-N örgütü ile gelecek ay müzakere masasına oturacak
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Sudan hükümetinin, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletlerinde hükümete karşı silahlı mücadele veren Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü'nün (SPLM-N) Güney Kordofan kanadıyla gelecek ay müzakere masasına oturacağı bildirildi.

Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Hartum'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Temsilcisi Lissane Johannes, Sudan Devlet Başkan Yardımcısı İbrahim el-Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Johannes, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, SPLM-N'nin Abdulaziz el-Hulu liderliğindeki Güney Kordofan kanadının, şubat ayının ilk haftasında hükümetle müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu söyledi.

IGAD Temsilcisi Johannes, Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Mahmud'un da ülkede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yönetim karşıtı örgütle masaya oturmaya hazır olduğunu ilettiğini kaydetti.

Kendi arasında ikiye bölünen örgütün bir kanadını Güney Kordofan'da Abdulaziz el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, geçen hafta, ülkedeki silahlı gruplarla sağlanan ateşkesin süresini 3 ay uzatma kararı almıştı.

Buna göre devlet ve silahlı gruplar arasında Haziran 2016'da başlayan ateşkes süreci 5. kez uzatılmış oldu.

SPLM-N örgütü, 2011 yılından bu yana Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 21:43
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