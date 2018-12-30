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Sudanlı Çocukların Yemen'de Savaştırıldığı İddiası

Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın Darfur bölgesindeki iç savaştan etkilenen ailelerin çocuklarını yaklaşık 10 bin dolar karşılığında Yemen'de savaştırmak üzere bu ülkeye gönderdiği iddia edildi.

30 Aralık 2018 Pazar 10:21
Sudanlı Çocukların Yemen'de Savaştırıldığı İddiası

 New York Times'ın haberinde, Suudi Arabistan'ın 2016 sonlarında Sudan'daki yoksul ailelere, çocuklarını Yemen'deki savaşa göndermeleri karşılığında yaklaşık 10 bin dolar teklifte bulunduğu öne sürüldü.

 

Suudi Arabistan'ın çatışmalarda kullanmak için para karşılığı Yemen'deki savaşa gönderdiği çocuklardan 16 yaşındaki Hager Shomo Ahmed, Darfur'da 2003'ten bu yana süren insani kriz ve çatışmalarda aile fertlerinden bir kısmını kaybettiğini ve ailesinin geçimini sağladığı büyükbaş hayvanların da militanlar tarafından kaçırılması üzerine tüm umutlarını yitirdiğini söyledi.

 

Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine annesinin tüm itirazlarına rağmen, ailesinin para karşılığında Yemen'deki savaşa gönderdiği, 2016'da 14 yaşında olan Ahmed, "Aileler, hayatlarını değiştirecek tek yolu erkek çocuklarını bu savaşa gönderip onlara para getirmesi olarak görüyordu." dedi.

 

Sudanlı muhalif ve ekonomi danışmanı Hafız İsmail Muhammed de "İnsanlar umutsuz. Onlar Yemen'de savaşıyor çünkü Sudan'da bir gelecekleri olmadığını düşünüyorlar. Biz askerleri bir mal gibi ihraç ediyoruz bunun karşılığında döviz elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haberde, Yemen'e para karşılığı savaşmak için giden Sudanlı grupların birçoğunun, iç savaş nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1,2 milyon kişinin yerinden edildiği Darfur'da çatışan taraflardan olduğu aktarıldı.

 

Bunların çoğunun da Darfur'daki çatışmalarda savaş suçlarına karışmakla suçlanan Cancavid milislerinden oluştuğu belirtildi.

 

Haberde, yaklaşık 4 yıl boyunca 14 bin civarında Sudanlının Suudi Arabistan ordusunun desteklediği yerel milislerle birlikte Yemen'de savaştığı belirtildi. Yemen'deki savaştan geri dönenler ve savaşa giden grupları izleyen Sudanlı milletvekillerine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de başlattığı savaşa katılan Sudanlılardan yüzlercesi öldü.

 

Yemen'de Suudi Arabistan ve müttefikleri adına savaşan daha sonra ülkelerine dönen ve dönmek üzere olan beş kişinin ifadesine göre, Sudan'dan savaşmak için Yemen'e gönderilen grupların en az yüzde 20'sini 14-17 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor.

 

Haberde, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaştırdığı Sudanlı çocuklara aylık 480 dolar ödediği ve bu ödemelerin Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu Sudan Faysal İslami Bankası üzerinden yapıldığı aktarılırken, Yemen'de savaşan kişilerden her birine tek seferlik yaklaşık 10 bin dolar ödendiği öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
SudançocuklarYemenSavaşHaber
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