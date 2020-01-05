Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor!

Dünya diken üstünde yaşananları takip etmeye çalışıyor... Herkes İran'ın saldırıya karşılık ne cevap vereceğini merak ediyor. İlk sinyal ise az önce geldi...

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'ın Ahvaz şehrinde cenaze töreni düzenleniyor.

Efsane komutan olarak tanımlanan Kasım Süleymani'nin cenaze törenine katılan yüz bilerce kişi, "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısı yaptı.

Süleymani’nin cenazesi, Ahvaz’da düzenlenen töreninin ardından Kirman’a gönderilecek.

Süleymani'nin naaşı salı günü defnedilecek.

İRAN İLK SİNYALİ VERDİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hasan Dehkan CNN'e yaptığı özel açıklamada, "İran'ın ABD'ye yanıtı askeri alanda" olacak ifadelerini kullandı.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Irak’ta devam eden Amerikan hava saldırıları nedeniyle Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Tahran'da açıklamalarda bulunan Dehkan, "Yanıtımız kesinlikle askeri yönde ve askeri alanlara karşı olacak" dedi. Eski savunma bakanı olan Dehkan, Hamaney'in en yakın ve en yetkin askeri danışmanı olarak biliniyor.

SAVAŞ BAYRAĞI ÇEKTİLER

İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine ‘intikam’ anlamına gelen kırmızı savaş bayrağı çekildi.

İRAN O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Güney Kerman eyaletindeki muhafızların komutanı General Abuhamzeh, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” dedi.

İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Tuğamiral Ali Fadavi ise Washington’un, Tahran’a planladığı misillemenin ‘orantılı olması’ çağrısında bulunduğunu iddia etti, ancak ayrıntı vermedi.

TRUMP TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yeni silahlara 2 trilyon dolar harcadıklarını ve İran'ın herhangi bir ABD üssüne saldırması durumunda bu yeni silahlardan bazılarını İran'a karşı kullanabileceklerini belirtti.

İran'a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran'ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını Twitter'dan paylaşmasının ardından Trump, İran'a yönelik tehditlerine yenisini ekledi.

Trump, Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunarak "ABD, askeri ekipman için daha yeni 2 trilyon dolar harcadı. Dünyada en büyük ve en iyiyiz. İran, bir Amerikan üssüne veya herhangi bir Amerikalıya saldırırsa yepyeni, güzel ekipmanlardan bazılarını onlara göndeririz, hiç tereddüt etmeden." ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ DONANMASI 2 GEMİSİNİ HÜRMÜZ'E GÖNDERİYOR

İngiltere donanmasına ait iki geminin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu.

Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi.

Wallace, taraflara itidal çağrısında bulunsa da ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu. "Irak'ın daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD güçlerinin defalarca İran destekli militanlar tarafından hedef alındığını" kaydeden Wallace, Süleymani'nin bu militanların saldırılar için kullanılmasında merkezi rol üstlendiğini belirtti.

Wallace, "Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına yakın bir tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip." dedi.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek gerginliğin azaltılması için çağrıda bulundu.

Borell, Zarif'le görüşmesini resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Görüşmede mevcut gelişmelerin ele alındığını aktaran Borell, gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemine işaret ettiğini kaydetti.

Borell, İran nükleer anlaşmasının da görüşüldüğünü belirterek anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve "koordinatör" olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.