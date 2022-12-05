Susam Sokağı efsanesi Bob McGrath hayatını kaybetti

Türkiye'de bir neslin çocukluğuna damgasını vuran Susam Sokağı'nda müzik öğretmeni Bob Johnson'ı canlandıran ünlü oyuncu Bob McGrath, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da tanınan McGrath, Illionis doğumluydu. Michagan Üniversitesi ve Manhattan Müzik Okulu'nda eğitim alan ünlü oyuncu Susam Sokağı'na ilk bölümünden itibaren katılmıştı.

1958 yılında evlenen oyuncunun 5 çocuğu ve 8 torunu bulunuyordu.

Haber Global'in aktardığına göre, New Jersey'deki evinde ölen McGrath'in ölüm nedeni açıklanmadı.