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Suudi Arabistan'da, ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi!

02 Kasım 2019 Cumartesi 15:02
Suudi Arabistan'da, ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi!

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın başlattığı, özellikle kadınlara yönelik reformlar dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi de Suudi Arabistan'da ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlendi.

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından hayata geçirilen reformlarla, kadınların araba sürmesine izin verilmiş, 35 yıl sonra açılan sinemalarda ayrı bölümlerde oturmamaları sağlanmış, helal barlarda eğlence, ülkede düzenlenen konserler, yabancı uyruklu kadınların yanlarında eşleri ya da yakınlarından biri olmaksızın otellerde kalma gibi uygulamalarla dikkat çekmişti. Şimdi de ülkede ilk defa ilk kadın Amerikan güreşi müsabakası düzenlenmesine izin verildi.

Perşembe gecesi yapılan WWE Crown Jewel müsabakası Suudi Arabistan'ın kadınların girmesine müsaade ettiği üç stadyumdan biri olan Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda düzenlendi.

Dünya Güreş Eğlence (WWE) Organizasyonu tarafından gösteri amaçlı olarak düzenlenen dövüşte iki WWE yıldızı Lacey Evans ve Natalya ringe çıktı.

İki kere WWE dünya şampiyonu olan Kanadalı Amerikan Natalya, eski bir Amerikan deniz piyadesi olan Evans'ı Riyad'da yapılan müsabakada yendi. Evans ve Natalya normal gösteri maçlarından farklı olarak kollarını ve bacaklarını örten bir kıyafetle ringe çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKadın Amerikan Güreşi MüsabakasıWWESporHaber
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