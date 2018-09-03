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Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze etkisiz hale getirildi

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine atılan balistik füze imha edildi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:26
Suudi Arabistan'ın Cazan kentine atılan balistik füze etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü albay Turki el-Maliki, Husilerin, Yemen'in Sada kentinden, Cazan'a doğru balistik füze attığını tespit ettiklerini söyledi.

Saldırıda, sivil ve nüfusu yoğun bölgelerin "kasıtlı" olarak hedef alındığına işaret eden Maliki, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri'nin balistik füzeyi imha ettiğini aktardı. 

Haberde, Yemen'deki çatışmaların başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 185 füzenin atıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor. Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor. 

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YemenSuudi ArabistanCazan KentiBalistik FüzeHaber
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