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Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor

Suudi Arabistan, kadınların stadyuma girmesine izin vermesinin iki yıl ardından kadın futbol ligi kuruluyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 12:01
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Suudi Arabistan kadın futbol ligi kuruyor
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Suudi Arabistan, kadınların stadyuma girmesine izin vermesinin iki yıl ardından kadın futbol ligi kuruluyor.

Suudi hükümetine bağlı spor federasyonlarından yapılan açıklamada ligin kurulma amacı, "kadınların spora katılımlarını sağlamak" olarak açıklandı.

Kadın futbol liginin maçları başkent Riyad ve iki farklı şehirde oynanacak.

KADINLAR İKİ YIL ÖNCE STADYUMA GİRDİ

Suudi kadınların futbol stadyumlarına girmelerine Ocak 2018 itibariyle izin verilmeye başlanmıştı.

İç siyasette reform yanlısı tutumuyla bilinen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ülkesinin ılımlı İslam'a döneceğini açıklamıştı. 

Bu kapsamda ülkede sinema yasağının kaldırılmasından kadınların otomobil kullanmasına kadar bir dizi reform hayata geçti.
Son Güncelleme: 26.02.2020 13:02
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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