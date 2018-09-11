Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91758
ALTIN
248.075
DOLAR
6.4338
STERLİN
8.4254
EURO
7.4879
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar...
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...

Suudi Arabistan’da bir kadınla kahvaltı yapan kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde iş arkadaşı Suudi bir kadınla kahvaltı yapan Mısırlı bir resepsiyon görevlisi gözaltına alındı.

11 Eylül 2018 Salı 10:50
Suudi Arabistan’da bir kadınla kahvaltı yapan kişi gözaltına alındı

Adı açıklanmayan adamın, kahvaltı görüntülerinin Twitter’da yayımlanmasından sonra Çalışma ve Kalkınma Bakanlığı’nın uyarısıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, resepsiyon görevlisinin “birkaç kuralı ihlal etmesi ve sadece Suudilerin çalışması gereken bir işte çalışması nedeniyle gözaltına alındığı” belirtildi.

Ülkede, işyerleri, restoranlar ve cafelerde aileler ve tek başına olan erkekler ayrı yerlere oturmak zorunda. Tek başına olan kadınların da erkeklerle birlikte oturması yasak. Ülkede kadınlar, yanlarında babaları, kocaları, erkek kardeşleri ya da oğulları olmadan pek çok şeyi yapamıyor.

KADININ DA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, otel görevlisiyle peçeli arkadaşının kahvaltı görüntüleri Twitter’da viral olmuştu. ‘Mısırlı adam Suudi kadınla kahvaltı yapıyor” etiketi 113 bin kez kullanıldı.

30 saniyelik videonun sonunda kadın, adama patates cipsi yediriyor. Twitter’daki yorumlarda, hem adam hem de kadın eleştiriliyor.

Malak adlı bir kullanıcı, görüntülerdeki kadının da cezalandırılması gerektiğini savunarak “Ben Suudi bir kadınım. Kadının da cezalandırılmasını isterdim. İşyerinde kahvaltı yapmak mı? Haddinizi bilin” diyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKahvaltıHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM “mutluluk raporu” yayınladı: Türkiye Libya ve Moldova’nın gerisinde kaldı
BM “mutluluk raporu” yayınladı: Türkiye Libya ve Moldova’nın gerisinde kaldı
Tartışma yaratan merkez... İnsanları buraya toplayacaklar
Tartışma yaratan merkez... İnsanları buraya toplayacaklar
Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı
Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim