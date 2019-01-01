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Suudi Arabistan’da konser krizi

Suudi Arabistan'da önceki gün yayınlanan bir görüntü kriz yarattı... Suudi Arabistan'ın resmi TV kanalında yayınlanan görüntü ise bir konsere aitti... Konser görüntüsü krallık tarafından uygunsuz bulununca yaklaşık 10 saniye sonra konserin görüntüsü yayından kaldırıldı. Kanalın yöneticisinin de bu görüntülerin ardından kovulduğu belirtildi.

01 Ocak 2019 Salı 10:51
Suudi Arabistan’da konser krizi

Kaşıkçı cinayetinin ardından bütün dünyanın dikkatle izlemeye başladığı Suudi Arabistan,2018’de birçok reforma imza atmıştı. Ülkede sinemalar tekrar açılmış, kadınların stadyumda maç izlemesine izin verilmiş ve kadınlara otomobil kullanma yolu açılmıştı… Fakat Kaşıkçı cinayetinin ardından büyük tepki çeken Riyad yönetimi yeni bir krizin eşiğinde.

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Uluslararası basında yer alan haberlerde Suudi Arabistan’ın devlet televizyonu tarafından yayınlanan bir konser ciddi bir kriz yarattı… Majida Al Roumi isimli Lübnanlı sopranonun konserini yayınlayan televizyon kanalı sadece birkaç saniye içinde yayını değiştirdi. Kısa süren bu yayının denetleme kurulu tarafından tepki çektiği belirtildi. Yetkililer, kanalın yöneticisini bu olayın ardından görevden alırken, “Bu platform için uygun olmayan bir yayın” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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