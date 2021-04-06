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Suudi Arabistan’dan Umre kararı

Suudi Arabistan, Ramazan ayındaki Umre ibadeti için gerekli koşulları açıkladı. Suudi Sağlık Bakanlığı, Ramazan ayında Umre ibadeti için ülkeye tek doz Covid-19 aşısı olmuş, iki doz Covid-19 aşısı olmuş ve virüsü geçirip iyileşen kişilerin alınacağını belirtti.

06 Nisan 2021 Salı 11:15
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Suudi Arabistan’dan Umre kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkeye sadece aşı olmuş veya Covid-19 geçirip iyileşen kişilerin alınacağını açıklandı.

Üç kategoride kişinin alınacağı belirtilen açıklamada, tek doz Covid-19 aşısı olmuş, iki doz Covid-19 aşısı olmuş ve virüsü geçirip iyileşen kişilerin ülkeye alınacağı belirtildi.

Açıklamada, sadece belirtilen kişilerin umre ibadetini gerçekleştirme ve Mekke kentindeki Ulu Cami'de namaz kılma iznine sahip olacağının altı çizildi.

Açıklanan şartların, Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye giriş için de geçerli olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, politikanın bu ay içinde başlayacak olan Ramazan ile başladığını, ancak ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

HAC İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Suudi Arabistan’da son dönemde Covid-19 vakaları gittikçe artarken, açıklanan şartların Hac ibadetinde de geçerli olup olmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan geçtiğimiz Temmuz ayında Hac ibadetine 10 bin müslümanın katılmasına izin vermişti. 2019’da ise Hac ibadetini gerçekleştirenlerin sayısı 2,5 milyon kişiydi.

Suudi Arabistan, 393 binden fazla Covid-19 vakası bildirirken 6 bin 700 can kaybı bildirdi.

Krallık Sağlık Bakanlığı ve Bloomberg verilerine göre ise, yaklaşık 34 milyonluk nüfusun 5 milyon 113 bini Covid-19’a karşı aşı oldu.

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanUmreRamazan Ayı
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