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Suudi Arabistanlı kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

Suudi Arabistan'da kadınlar, kendilerine tanınan araç kullanma izninin bugün yürürlüğe girmesinin hemen ardından trafiğe çıktı.

24 Haziran 2018 Pazar 13:50
Suudi Arabistanlı kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

Ülkedeki İslam alimlerinin ortaya attığı dini gerekçeler nedeniyle onlarca yıldır süren yasaklamadan sonra kadınlara tanınan araç kullanma izni bugün yürürlüğe girdi.

İhbariyye ve Al Arabiya televizyon kanalları, kararın uygulanmaya başladığı ilk saatlerden itibaren ülkede ilk kez trafiğe çıkan kadın sürücülere ait görüntülere yer verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Haziran itibariyle araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır." şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.

Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer bir çok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.

Ülkede "kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması" talebiyle ilki 1990'da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

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