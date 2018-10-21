Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine dünyadan tepkiler

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına dünyadan tepkiler sürüyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, “Kanada olarak, Suudi Arabistan Krallığı’nın İstanbul’daki konsolosluğunda öldüğünü teyit ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınıyoruz. Bugüne kadar Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun.” değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da, hükümetin, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapılacak “Geleceğe Yatırım Girişimi” konferansına katılmama kararı aldığını hatırlattı.

Avustralya’nın Kaşıkçı cinayetini kınayan ve öldürülme olayını reddeden tüm ülkelerle birlikte hareket edeceğini belirten Morrison, “‘Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınıyoruz. Suudi hükümetinin bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak Türk makamlarıyla tam iş birliği yapmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise, Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasından, Ticaret ve İhracat Büyümesi Bakanı David Parker ve Yeni Zelanda Hükümeti adına mesaj yayımladı.

Mesajında ” Yeni Zelanda temsilcileri, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapılacak Geleceğe Yatırım Girişimi konferansına katılmayacak.

Türkiye tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz ve Suudi Arabistan’ı, bu soruşturmaya açıkça ve şeffaf bir şekilde katılma taahhüdünü yerine getirmeye çağırıyoruz.” Denildi.

AA