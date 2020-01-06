Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Tacikistan ve Afganistan arasında demir yolu bağlantısı için anlaşma imzalandı

Tacikistan ve Afganistan, Panj Nehri üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolu hattı inşası için anlaşma imzaladı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 13:22
Tacikistan ve Afganistan arasında demir yolu bağlantısı için anlaşma imzalandı

Tacikistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tacikistan'ın Kolhozobod ile Afganistan'ın Şerhan Bandar kentleri arasında demir yolu hattının yapımını öngören anlaşmaya Tacikistan Ulaştırma Bakanı HudayarHudayarzade ve Afganistan Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü Muhammed YamoŞams'ın imza attığı bildirildi. 

Anlaşmanın Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan demir yolu projesinin hayata geçirilmesi için önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, demir yolu hattının ayrıca Çin-Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran demir yolu projesinin hayata geçirilmesi için de önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Panj Nehri üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlayacak demir yolunun finansmanı için Asya Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
TacikistanAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bosna'daki 4 bin Pakistanlı mülteci geri dönmek istemiyor
Bosna'daki 4 bin Pakistanlı mülteci geri dönmek istemiyor
‘Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği’ konulu panel gerçekleştirilecek
‘Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği’ konulu panel gerçekleştirilecek
Meclis 2020’nin ilk toplantısını yapıyor
Meclis 2020’nin ilk toplantısını yapıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim