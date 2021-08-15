Taliban başkent Kabil'e girdi

Taliban güçleri, sabah saatlerinde ülkenin başkenti Kabil'e girdi.

Örgüt adına yapılan ilk açıklamada, Kabil'in güç kullanarak değil "barışçıl" ve müzakere yoluyla alınmak istediği duyuruldu.



Ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.

"KABİL'E SALDIRMAYACAKLAR"

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de yayınladığı video mesajında, Kabil'in güvenliğine dair teminat vererek, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin siyasi seçkinlere Taliban ile anlaşmaya varma yetkisi verdiğini ve bir anlaşmaya varılana kadar Kabil'e saldırı olmayacağını dile getirdi.

GANİ TACİKİSTAN'DA

Uluslararası haber ajansı Reuters akşam saatlerinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay'ın ülkeyi terk ettiğini duyurdu. Gani'nin Tacikistan'a gittiği belirtiliyor.

ABD: BEKLEDİĞİMİZDEN HIZLI OLDU



Gelişmeler üzerine ABD'den bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan bir talepte bulunmadıkların kaydederek, "Taliban'a, eğer askeri personelimize ve tahliyemize müdahale ederlerse hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledik" dedi.



Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu söyleyen Blinken, "Beğenin ya da beğenmeyin 1 Mayıs'ta çıkacağımıza ilişkin bir anlaşma var. Afganistan'da 5-10 yıl daha kalmak bizim ulusal çıkarımıza değil. Pişman değiliz" diye konuştu.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Kabil'i kuşatması konusundaki görüşü sorulan Blinken, "Açıkçası Afgan güvenlik güçlerinin ülkeyi savunamadığını gördük ve bu beklediğimizden daha hızlı oldu" dedi.

KABİL'DEN KAÇIŞ



Öte yandan Taliban'ın gelişiyle birlikte kentte kaos yaşandı. Kentin caddelerinde trafik oluştu, bazı noktalarda trafik tamamen kilitlendi. Evlerine gitmeye çalışanların yanı sıra Kabil Havalimanı'na ulaşarak ülkeden kaçmaya çalışanlar da oldu.

Çok sayıda kişi bankamatikler önünde kuyruk oluşturarak paralarını çekmeye çalıştı.



Dükkanlar da çatışma çıkacağı endişesiyle kepenk kapattı. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Taliban'ın saldırısından korkarak dükkanlarının önündeki kadın resimlerini boyarak kapatmaya çalışanlar olduğu görüldü.

Pakistan sınırı da hareketlendi. Çatışmalardan kaçan Afganlar Pakistan'a sığınmaya çalışıyor. İiran da Afganistan sınırındaki üç bölgede kaçanlar için çadır kampları oluşturdu.



Ülkenin bütün sınır kapıları Taliban'ın kontrolünde olduğu biliniyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI



Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.



KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ HAVALİMANINDA



Öte yandan Kabil'deki Türkiye Büyükelçiliği'nin güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini havalimanında sürdürdüğü bildirildi.

BM'DEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler de (BM) Afganistan'da sivillerin ve BM ile diğer yardım kuruluşları çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için Taliban'a çağrıda bulundu.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, ülkedeki durumu yakından takip ettiklerini bildirdi. Laerke, "Güvenlik konusunda, BM ve BM dışı insani yardım çalışanları da dahil sivilleri korumak için Taliban ve çatışan tüm tarafların uluslararası yasalara göre yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.