Taliban'dan ilk kez Ramazan Bayramı için ateşkes ilanı

Taliban'dan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca herhangi bir saldırı sırasında, savunma konumunda olacakları belirtildi.



Açıklamada, ateşkesin yabancı güçleri kapsamadığı, bu güçlere yönelik Taliban operasyonlarının süreceği ifade edildi.



Taliban ayrıca savaş meydanına dönmeyeceklerine dair söz vermeleri halinde esirleri serbest bırakmayı düşünebileceğini de açıkladı.Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, perşembe günü yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bir haftalık ateşkes ilan etmişti.