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Taliban, elindeki bazı esirleri idam ediyor

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, elindeki bazı esirleri de idam ediyor. Örgütün bir esiri idam ettiği anlar kayıt altına alınırken, darağacındaki şahsın son bir kez ayağının altındaki varile basarak hayatta kalma çabası yürekleri diken diken etti.

14 Eylül 2021 Salı 23:12
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Taliban, elindeki bazı esirleri idam ediyor

Afganistan'da ülkenin kontrolünü ele geçiren ve yeni yönetimi dünyaya ilan eden Taliban, kendisine karşı savaşanlara yönelik yaptırımlarına da devam ediyor. Örgütün infaz anlarına ilişkin görüntüler kan dondurdu.

Taliban'ın bir esiri idam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde militanların boynuna ip geçirdiği esir görülüyor. Militanların ayağının altından varili çektiği esirin yaşamak için son bir hamle yaparak varile dokunmaya çalışması, tüyleri diken diken etti.

İdam ettikleri esiri iple öldürdükten sonra son bir hamle daha yapan Taliban militanları, ellerindeki otomatik silahlarla esiri kurşuna dizdi. Örgütün infaz görüntüleri sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorum aldı

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