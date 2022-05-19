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Taliban yönetimi Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmasını yasakladı!

Afganistan'da yönetimde olan Taliban, televizyon ekranına çıkan kadınlarla ilgili kuralları sıkılaştırdı ve kadın sunucular ve programlarda görünen diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 21:28
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Taliban yönetimi Kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmasını yasakladı!

Taliban yönetimi, Afganistan'daki kadın televizyon sunucuları ve ekrana çıkan diğer kadınların yüzlerini örtmelerini istedi. BBC Peştu Servisi'ne konuşan Taliban din polisi yetkilisi, bu konudaki yasağın, medya kuruluşlarına Çarşamba günü gönderilen bir kararname ile iletildiğini söyledi.

Bundan iki hafta önce de Afganistan'daki kadınlara dışarda peçe takma kuralı getirilmiş, uymayanların cezalandırılacağı ilan edilmişti.Taliban yönetimi devraldığından bu yana kadınlarla ilgili kısıtlamaları adım adım artırıyor. Kadınların yanlarında erkek bir akrabaları olmadan seyahat etmeleri yasaklanmış, ayrıca daha önce açılacağı ilan edildiği halde kız çocuklarının devam ettiği orta dereceli okullar kapatılmıştı. Reuters haber ajansı Taliban hükümetinin "Ahlaksızlığı Önleme ve Fazileti Teşvik" bakanlığı sözcüsünü alıntılayarak yeni kararnamenin 21 Mayıs günü yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü, ajansa göre kadınların yüzünü kapatması kuralını "tavsiye" olarak niteliyor; ama kurala uymayanların neyle karşılaşacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Son kararname Twitter'da ağır eleştirilerle karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı " Dünya, insanları Covid'den korumak için maske kullanıyor. Taliban, insanları kadın gazetecilerin yüzlerinden korumak için maske kuralı getiriyor. Taliban'a göre kadınlar bir hastalık" yazdı.Taliban 1990'larda ilk kez iktidara geldiğinde ülkedeki bütün kadınlara ev dışında bedenlerini ve yüzlerini bütünüyle örten burka giyme kuralı getirmişti.2001'de ABD ve müttefiklerinin askeri müdahalesi ile Taliban iktidardan uzaklaştırıldığında, özellikle başkent Kâbil'de kadınlara yönelik kısıtlamaların önemli bir kısmı kaldırılmıştı. Fakat koyu muhafazakârlığın ve erkek egemenliğinin çok güçlü olduğu ülkede kırsal kesimlerde Taliban'ın etkisi devam etmiş ve kadınların yaşamı çok fazla değişmemişti.

Son Güncelleme: 19.05.2022 21:32
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