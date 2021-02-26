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"Talimatı Prens Selman Verdi"

ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayımladı. Rapora göre gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanması ve öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi Selman verdi.

26 Şubat 2021 Cuma 20:43
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"Talimatı Prens Selman Verdi"

2 Ekim 2018'de cinayete kurban giden Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'nin raporunda 21 kişi, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutuldu.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi.

ABD'nin raporunda "Suudi Prens Selman, Kaşıkçı'yı Krallığa tehdit olarak gördü" ifadesi yer aldı.

Raporda "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak veya öldürmek için Türkiye'de bir operasyonu onayladığını değerlendiriyoruz" denildi.

Raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık" bilgisi de yer aldı.

Vahşice katledildi

Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın, konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

Son Güncelleme: 26.02.2021 21:48
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