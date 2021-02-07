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Tanzanya'da "gizemli hastalık" 15 kişinin ölümüne yol açtı

Tanzanya'da henüz ne olduğu anlaşılamayan bir hastalık nedeniyle 15 kişi öldü. Ölenlerde baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusma gibi belirtiler olduğu açıklandı.

07 Şubat 2021 Pazar 12:02
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Tanzanya'da "gizemli hastalık" 15 kişinin ölümüne yol açtı

Tanzanya'da henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin batısındaki Mbeya şehrinde, yakalananlarda baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusmasına yol açan bir hastalık ortaya çıktı.

Chunya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Felista Kisandu basına yaptığı açıklamada, onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığını ve hepsinin benzer şikayetleri olduğunu söyledi.

Hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getiren Kisandu, ön araştırmaların hastaların çoğunun daha önce mide ülseri ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkeklerden oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Tanzanya Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, durumu incelemesi için bölgeye uzman bir ekibin gönderildiğini açıkladı.

Mbeya bölgesinde 2018'de de benzer şikayetlerle birçok kişinin hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 07.02.2021 13:05
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