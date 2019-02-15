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Tayland'da kaybolan alzheimer hastası Çin'de bulundu

Tayland'daki alzheimer hastası bir kadın, kaybolduktan 8 ay sonra Çin'de bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 18:28
Tayland'da kaybolan alzheimer hastası Çin'de bulundu

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Tayland'da 59 yaşındaki alzheimer hastası bir kadın, kaybolmasından 8 ay sonra memleketinden 650 kilometre uzaklıktaki Çin'in Yünnan eyaletine bağlı Kunming kentinde ortaya çıktı.

Kaybolduğunda üzerinde sadece kimliği olduğu belirtilen hastanın Tayland'dan Çin'e nasıl geldiği, hangi ulaşım aracını kullandığı, pasaport kontrollerinden nasıl geçtiği, Pekin yönetiminin yüz tarama ve parmak izi kontrol sistemlerini nasıl atlattığı bilinmiyor.

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Hastanın Çin'e kendi iradesiyle mi yoksa birilerinin eşliğinde mi geldiği de bilinmezken, yalnız seyahat ettiği üzerinde duruluyor.

Kunming'de bulunduktan sonra hastaneye götürülen hasta için Tayland hükümetiyle irtibata geçildi. İki ülke yetkililerinin hasta kadının kızına, annesini memleketine götürmesi için Kunming'e uçak bileti tahsis ettiği belirtildi.

Öte yandan kadının 8 ay boyunca nasıl hayatta kaldığı ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
TaylandAlzheimer HastasıÇinHaber
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