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TC Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:Barış Pınarı Harekat Bölgesi’ne saldırı

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:45
TC Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:Barış Pınarı Harekat Bölgesi’ne saldırı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
TC Milli Savunma Bakanlığı
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