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Tek bir köpek bile kalmadı!

Hindistan'ın Mumbai'nin şehrinde bir grup öfkeli maymun 250 köpeği öldürdü. Bölge halkına göre olaylar birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 15:45
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Tek bir köpek bile kalmadı!
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Bir grup maymun küçük bir Hint köyünde köpeklere karşı savaş başlattı.

Maymunlar yaklaşık 250 köpeği binaların, ağaçların tepelerine sürükledi ve yavrularıyla birlikte vahşice öldürdü.

Köylülere göre olaylar birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.

Tek bir köpek bile kalmadı

Semt sakinleri maymunların intikam arayışı içinde olduğunu ve yakındaki Lavool köyünde tek bir köpeğin hayatta kalmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Lavool'da köylüler, primatlarla ilgili yardım istemek için yetkilileri arasa da ekipler hiçbir maymunu yakalayamadı. Maymunları yakalamak için harekete geçen bazı köylüler de yaralandı.

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