Tek dozluk ilk aşı olacak

Cuma günü acil kullanım izni görüşülecek olan aşının onaylanma ile ilgili önünün açıldığını işaret eden Gıda ve İlaç Dairesi, aynı prosedürü daha önce Biontech-Pfizer ve Moderna aşılarına acil kullanım izni vermeden de yapmıştı.



TEK DOZ UYGULANIYOR, YÜZDE 66 ETKİLİ



ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson, Covid-19’a karşı geliştirdikleri dünyadaki tek dozluk tek aşının etkinlik yüzdesinin yüzde 66 olduğunu açıklamıştı.



Johnson & Johnson yaptığı açıklamada, geliştirilen aşının, hafif ve ağır vakalar karşısında etkili olduğunu, yaklaşık 44 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalarda aşının, ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 ve Güney Afrika'da yüzde 57 oranlarında etkinlik gösterdiğini belirtti.



28 GÜN SONRA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR



Yapılan çalışmalarda hiçbir deneğin hayatını kaybetmediğini bildiren Johnson & Johnson, mutasyonları da deneye tabi tutan tek şirket durumunda. Enjekte edildikten 28 gün sonra etkili hale gelen Johnson & Johnson’ın aşısının ağır Covid-19 vakalarında yüzde 85 etkili olduğu açıklandı.