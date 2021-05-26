Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
Jeneratör Sirkati Zanlılarının Tutukluluğu Uzatıldı
15 ay hapis cezası
15 ay hapis cezası
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi
Bağıra çağıra çevreye rahatsızlık verdi

Tekneden 22 kişi kurtarıldı

Nijerya'da denizde facia! 160'tan fazla yolcu taşıyan tekne alabora oldu

26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:36
74 Okunma
Tekneden 22 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinden yola çıkan ve içerisindeki 160'tan fazla yolcuyu Kebbi eyaletine götürmek için ilerleyen tekne alabora oldu. Ulusal basındaki haberlere göre, Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan teknenin, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olduğunu belirtti.

İkiye bölünen teknede 160'tan fazla yolcunun bulunduğunu ifade eden Wara, arama kurtarma çalışmalarında 22 kişinin sudan çıkarıldığını kaydetti. Kazada halen 140 civarında kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Son Güncelleme: 26.05.2021 22:58
Anahtar Kelimeler:
Ngaski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele
Dünya genelinde koronavirüs ile mücadele
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı
Sinovac aşısı yaptıran Türk vatandaşları hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidemeyecek.
Sinovac aşısı yaptıran Türk vatandaşları hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidemeyecek.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim