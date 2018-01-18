Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
117078
ALTIN
161.662
DOLAR
3.7852
STERLİN
5.2444
EURO
4.6293
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol açıyor
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol...
Diş fırçalarken dikkat!
Diş fırçalarken dikkat!

Teknoloji 2 hafta kaldı: Dev asteroid yaklaşıyor!

NASA'nın "Tehlikeli" olarak kategorilendirdiği dev asteroid, 4 Şubat'ta gezegenimize en yakın konuma gelecek

18 Ocak 2018 Perşembe 16:08
Teknoloji 2 hafta kaldı: Dev asteroid yaklaşıyor!
banner10

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından potansiyel tehdit kategorisine alınan The 2002 AJ129 isimli astroid 4 Şubat’ta gezegenimizi teğet geçerek uzay boşluğundaki yoluna devam edecek.  

Gezegenimizin en yüksek yapısı olan Burj Khalifa’dan daha büyük olan astroid saatte 108 bin km hızla gezegenimize yaklaşıyor. Bu hız insanoğlunun ürettiği en hızlı araçtan tam 15 kat daha hızlı.

Asteroid bir kente düşmesi durumunda bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Astronomlar, asteroidin gezegenimiz için hiçbir tehdit taşımadığını kaydediyor.  

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

* Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

* Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

banner22
Son Güncelleme: 18.01.2018 16:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kuzey kore ve Güney Kore görüşmeleri bir fırsat"
"Kuzey kore ve Güney Kore görüşmeleri bir fırsat"
Japonlar çıplak fotoğrafta sakınca görmüyor
Japonlar çıplak fotoğrafta sakınca görmüyor
Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi
Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim