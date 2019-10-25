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Termal kameraya baktı kanser olduğunu keşfetti

İngiltere'de bir kadın meme kanseri olduğunu İskoçya'nın Edinburgh kentindeki bir müzenin termal kamerasından öğrendi.

25 Ekim 2019 Cuma 15:10
Termal kameraya baktı kanser olduğunu keşfetti

Bal Gill, Mayıs’ta ailesiyle gittiği “Camera Obscura and World of Illusions” adlı karanlık oda ve illüzyon müzesinde termal kameraya el sallayıp fotoğraf çektirirken sol göğsünde kırmızı bir ışık gördü. Gill, “Yanımdakilerin hiçbirinde böyle bir şey yoktu. Şüphelendim. Eve gidinde Google’dan termal kameralarla ilgili arama yaptım ve onkologların teşhis için termal kameralardan yararlanabileceğini öğrendim. Ertesi gün doktora gittim ve meme kanseri olduğumu öğrendim” dedi.

BBC Türkçe’nin haberinde, hastalığı erken aşamada tespit edilen ve üçüncü kez ameliyat olmayı bekleyen 41 yaşındaki Gill’in müzeye bir teşekkür mektubu gönderdiği belirtildi. Mektupta, “Kameraların amacının kanser teşhisi olmadığını biliyorum. Ama müzenize ziyaretim hayatımı değiştirdi. Kameralarınız olmasaydı kanser olduğumu belki hiç öğrenemeyecektim” dedi. Müzenin Genel Müdürü Andrew Johnson da “Kameralarımızın böyle bir özelliği olduğunu bilmiyorduk” dedi.

Termal görüntüleme olarak da bilinen termografide özel bir kamerayla memenin yüzündeki elektromanyetik ışınım ölçülüyor. Sıcaklık artıkça ışınım miktarı da artıyor. Kanser hücreleri çok hızlı büyüyor ve çoğalıyor. Kanser tümörlerinde kan dolaşımının hızlanması derinin sıcaklığını artırıyor.

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