Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...

"Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum"

banner102

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, Tesla şirketinin patronu olmaktan oldukça nefret ettiğini söyledi. Musk zamanının çoğunu tasarım ve mühendislik için harcamayı tercih ettiğini belirtti.

13 Temmuz 2021 Salı 19:15
71 Okunma
"Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum"

BBC’nin haberine göre, Tesla’nın milyarder kurucusu Elon Musk, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu.

Musk, "Bundan (Tesla’nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim" diye konuştu.

Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum." dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı.

Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti.

Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
TeslaElon Musk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı
Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı
Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Azerbaycan'da Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Irak'ın güneyindeki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
Irak'ın güneyindeki hastanede çıkan yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim