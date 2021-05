THY'den Türkistan'a ilk uçuş

Uçuş ağını genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları, Türkistan’a doğrudan seferlere başlayarak Kazakistan’da Almatı ve Nur-Sultan’dan sonra Türkistan şehrini üçüncü destinasyonu haline getirdi.

Türkistan’a tarifeli seferler Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne atfen başlatıldı.

THY'nin ilk İstanbul-Türkistan seferini yapan uçağı Türkistan Uluslararası Havalimanı’nda "su takı" gösterisiyle karşılandı.

"Bir ilki yaşamak bizim için sevindirici"

Seferin açılış töreni Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Cengiz Tomar’ın yanı sıra Türkistan Valisi Raşid Ayupov, Kazakistan Sivil Havacılığı Komite Başkanı Talgat Lastayev ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Ufuk Ekici, bugün tarihi bir olaya şahitlik ettiklerini söyleyerek, "Türk Hava Yolları ülkemizin bayrak taşıyıcısı. Dünyada ilk sıralarda yer alan büyük bir şirket. Hem atalarımızı burada yad etmek, hem ortak tarihimizi ön plana çıkartmak. Türk- Kazak kardeşliğinin ortak eseri olan böyle bir havaalanında bir ilki yaşamak bizim için sevindirici" dedi.

"Sıfırdan yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor"

THY, İstanbul-Türkistan-İstanbul seferini B-737 tipi uçakla ilk aşamada haftada 1 daha sonra kademeli olarak haftada 2'ye çıkaracak.

Türkistan Uluslararası Havalimanı, bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan’dan ilk uluslararası uçuş, Kazak hava yolu tarafından 21 Mart’ta İstanbul’a yapılmıştı.

Kazakistan’ın bağımsızlığından sonra 1992’de ülkeye gelen ilk uluslararası hava yolu olan Türk Hava Yolları, Türkistan’a ilk uçuş yapan yabancı hava yolu olarak bu geleneğini sürdürmeye devam ediyor.

ABD'nin Newark kentine sefer başlatıldı

THY, yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferlerine başladı. THY, Newark'a 13 Haziran 2021 tarihine kadar, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 sefer düzenleyecek. 13 Haziran'dan itibaren ise haftanın her günü uçuşlar icra edilecek.

New Jersey eyaletinin en büyük şehri olan ve konumu itibarıyla New York City'ye en yakın şehirlerden biri olan Newark, THY'nin başlattığı seferlerle New York'a seyahat eden yolcularına da alternatif bir ulaşım hattı sağlamış olacak.

Yolcular, Newark'a tüm vergiler dahil gidiş-geliş 655 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

