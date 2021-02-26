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TikTok kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek

TikTok'un sahibi ByteDance şirketi, ABD'de Illinois eyaletinin "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası" uyarınca açılan davada varılan anlaşma gereği, kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek.

26 Şubat 2021 Cuma 16:33
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TikTok kullanıcılarına 92 milyon dolar tazminat ödeyecek

Federal davada, TikTok'un, yüz ve parmak izi taraması da dahil tüm kişisel verileri kullanıcılarının rızası olmadan depolayarak, Illinois eyaleti "Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası"nın ihlal ettiği açıklandı.

TikTok, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada ise uygulamanın kullanıcı topluluğu için güvenli ve eğlenceli bir ortam oluşturmayı hedeflediğini belirterek davada varılan anlaşma kapsamında ABD'li kullanıcılarına 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Facebook da tazminat ödemeyi kabul etmişti

ABD'nin Illinois eyaleti, kişilerin rızası olmadan verileri toplayan şirketlere karşı maddi tazminat talep etmelerini sağlayan tek eyalet olma özelliği taşıyor.

Benzer şekilde Facebook, şubatta kullanıcıların biyometrik verilerini izinsin şekilde toplayıp sakladığı gerekçesiyle açılan davada 550 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.

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