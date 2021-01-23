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TikTok'ta 'meydan okuma' ölüm getirdi

İtalya'da arkadaşları ile "geçici süre bayılma" yarışına giren 10 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Harekete geçen "İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu", Tiktok'a 13 yaşından büyük olduğunu doğrulayamayan kullanıcıları engellemesi talimatı verdi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 11:11
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TikTok'ta 'meydan okuma' ölüm getirdi

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir meydan okuma ölümle sonuçlandı. 

İtalya'nın Sicilya bölgesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, TikTok üzerinde oynanan ''Baygınlık Meydan Okuması'' için yarıştı.

Bu sözde yarışmaya katılanlar, çeşitli yöntemlerle nefeslerini keserek geçici süre baygınlık yaşamaya çalışıyor. Bu akıl dışı yarışmadan etkilenen 10 yaşındaki çocuk da boynuna bornoz kemerini doladı ve sıktı. Nefessiz kalan kız çocuğu kendinden geçti.

Meydan okuma ölüm getirdi

Ailesi tarafından baygın halde bulunan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak artık çok geçti, 10 yaşındaki kızın öldüğü belirlendi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acılı aile, kızlarının organlarını bağışlayacağını açıkladı.

Yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi talimatı

Acılı olay üzerine İtalya Veri Koruma İzleme Örgütü harekete geçti.

Tiktok'tan, yaşını doğrulamayan kullanıcıları engelleme talimatı verdi. 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Uzmanlardan önemli uyarı

Sosyal medyada, video çekerek birbirine meydan okuyan sayısız kullanıcı bulunuyor. Meydan okuma oyunları, talihsiz kazalar ya da ölümlerle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, ebeveynleri bu tür tehlikeli uygulamalar ve meydan okumalar karşısında uyarıyor. 

Kaynak : TRT HABER

Anahtar Kelimeler:
TikTokMeydan Okuma
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