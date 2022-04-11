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Times meydanında korkutan patlama

New York'un en işlek turistik bölgelerinden olan Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 11:58
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Times meydanında korkutan patlama

Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu. Seslerin ardından çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından sosyal medyada paylaşılan panik anları oldukça dikkat çekti. Görüntülerde kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. New York İtfaiyesi'nin (FDNY) açıklamasına göre olayın kablo arızası nedeniyle gerçekleştiği ve bu arızanın rögarda patlamaya neden olduğu bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, patlamadan sonra 229 Batı 43. Cadde'de yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit edildi. Olayda can kaybı veya yaralanan kimse olmadı.

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