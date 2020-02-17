Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haluk Levent Kıbrıs'ı Salladı
Haluk Levent Kıbrısı Salladı
Gece yatmadan önce bir avuç kabak çekirdeği yerseniz…
Gece yatmadan önce bir avuç...
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor

Tipini beğenmemiş

Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 13:06
Tipini beğenmemiş
banner48

Mersin'de, mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A. (18), kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., "Tipime gıcık olmuş. Vurup, yere düşürdü, tekme attı. Allah'a havale ettim" dedi. 

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A., yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından yumruk darbesiyle yere düşürüldü. Yerdeki Bayram A.'ya tekme de atan saldırgan, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. 

Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., yaklaşık 5 yıldır organizasyonlarda palyaçoluk yaptığını söyledi. Bayram A., "İşimi yaparken çocuklarla eğleniyordum. İnsanlar da videoya çekiyordu beni. Vatandaşın biri tipime gıcık olmuş, beni tersledi. Ağır kelimeler kullanarak, vurup, yere düşürdü, tekme attı. Ben ekmeği kazanırken insanlar neden böyle davranıyor? İnsanlar biraz daha saygılı olsun. Ben 13 yaşımdan bu yana işimi, palyaçoluğu severek, yapıyorum. Olay sırasında çevredekiler müdahalede bulundu, ayırdı. Adamı tutamadılar, ellerinden kurtuldu, bana yumruk attı. Ben adamı Allah'a havale ettim, şikayetçi olmadım" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalyoçoKavgaSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2020-02-17 14:18:31

Mersin davarla dolu mal oğlu mal seninde bir gün tipine sıfatına tüküren olur ozaman anlarsın anyayı konyayı zibil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Korkutan tablo
Korkutan tablo
Fransa sosyal kaostan kurtulamıyor
Fransa sosyal kaostan kurtulamıyor
8 yaşında 'yaşlılıktan' hayatını kaybetti
8 yaşında 'yaşlılıktan' hayatını kaybetti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim