Tokyo Olimpiyatları’nda 127 kişide corona virüsü tespit edildi

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip Koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 127'ye yükseldi.

DHA'da yer alan habere göre, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na akredite olanlardan 127 kişide Koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Komite, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin hangi milletten olduğunu ya da sporcu olup olmadıklarını açıklamıyor. Ancak Hollandalı kürekçi Finn Florjin’in Covid-19 testi pozitif çıkmış ve olimpiyat macerası sonuçlanmıştı. Daha önce Alman bisikletçi Simon Geschke’nin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.