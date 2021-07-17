Halk sağılığı uzmanlarının yeni bir koronavirüs dalgasını körüklemesinden endişe ettiği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü.

Tokyo organizasyon komitesi sözcüsü Masa Takaya düzenlediği basın toplantısında, "Olimpiyat köyünde kalan bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı" açıklamasında bulundu. Açılış töreninden altı gün önce salgına yakalanan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Oyunlar, yeni bir salgın dalgasından korkan Japon halkının muhalefetiyle karşı karşıya.

Covid-19 olan kişi karantinaya alındı.

Takaya ayrıca "Bu kişi şu anda bir otelde karantina altına alınmış durumda" dedi. Japon medyası da testi pozitif çıkan kişinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Bu sırada salgının yayılacağı yönündeki endişeleri gidermek isteyen Tokyo 2020 Oyunlarının baş organizatörü Seiko Hashimoto, organizatörlerin daha geniş bir salgın olması durumunda hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Testi pozitif çıkan kişinin Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığı henüz bilinmiyor

Hashimoto, "Herhangi bir Covid salgınını önlemek için her şeyi yapıyoruz. Bir salgınla karşılaşırsak, yanıt vermek için bir planımız olduğundan emin olacağız" şeklinde konuştu.

Bir açıklamada da Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto'dan geldi.

Testi pozitif çıkan kişinin Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığının henüz bilinmediğini söyleyen Muto, "Her gün test yapılacak, eğer birisi pozitif çıkarsa, o kişi yakın temas olsun ya da olmasın derhal izole edilecek" şeklinde konuştu.