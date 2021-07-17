Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası

banner102

17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:11
31 Okunma
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası

Halk sağılığı uzmanlarının yeni bir koronavirüs dalgasını körüklemesinden endişe ettiği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü.

Tokyo organizasyon komitesi sözcüsü Masa Takaya düzenlediği basın toplantısında, "Olimpiyat köyünde kalan bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı" açıklamasında bulundu. Açılış töreninden altı gün önce salgına yakalanan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Oyunlar, yeni bir salgın dalgasından korkan Japon halkının muhalefetiyle karşı karşıya.

Covid-19 olan kişi karantinaya alındı.

Takaya ayrıca "Bu kişi şu anda bir otelde karantina altına alınmış durumda" dedi. Japon medyası da testi pozitif çıkan kişinin yabancı uyruklu olduğunu bildirdi.

Bu sırada salgının yayılacağı yönündeki endişeleri gidermek isteyen Tokyo 2020 Oyunlarının baş organizatörü Seiko Hashimoto, organizatörlerin daha geniş bir salgın olması durumunda hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Çinli atletler, Tokyo Olimpiyat Oyunları için alınan Covid-19 önlemlerinden şikayetçi

Tokyo Oyunları öncesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan 'Çin gafı'

Testi pozitif çıkan kişinin Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığı henüz bilinmiyor

Hashimoto, "Herhangi bir Covid salgınını önlemek için her şeyi yapıyoruz. Bir salgınla karşılaşırsak, yanıt vermek için bir planımız olduğundan emin olacağız" şeklinde konuştu.

Bir açıklamada da Tokyo 2020 CEO'su Toshiro Muto'dan geldi.

Testi pozitif çıkan kişinin Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığının henüz bilinmediğini söyleyen Muto, "Her gün test yapılacak, eğer birisi pozitif çıkarsa, o kişi yakın temas olsun ya da olmasın derhal izole edilecek" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 17.07.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
Tokyo Olimpiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus An-28 yolcu uçağını neyin sert inişe mecbur bıraktığı belirlendi
Rus An-28 yolcu uçağını neyin sert inişe mecbur bıraktığı belirlendi
Rusya’da son 24 saatte 25 bin 116 yeni koronavirüs vakası saptandı
Rusya’da son 24 saatte 25 bin 116 yeni koronavirüs vakası saptandı
2020'de 23 milyon çocuk rutin aşılarını yaptıramadı
2020'de 23 milyon çocuk rutin aşılarını yaptıramadı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim