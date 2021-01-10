Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 22 pozitif vaka
Kapat

Toomey: Trump azline yol açabilecek suçlar işledi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Toomey, Başkan Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğini söyledi.

10 Ocak 2021 Pazar 12:24
436 Okunma
Toomey: Trump azline yol açabilecek suçlar işledi

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Fox News'e, Başkan Donald Trump hakkındaki 2. azil süreci hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senatör Toomey, Trump'ın "azline yol açabilecek suçlar" işlediğine inandığını belirtti.

Trump'ın, Kongre baskınında rolünün "azarlanmaya" değer olduğunu vurgulayan Toomey, Başkan Trump'ın azledilmesi lehinde oy kullanıp kullanamayacağını açıkça söylemedi.

Toomey, Kongre baskınındaki rolünün araştırılması ve Trump'ın yargılanması üzerinden kongrenin siyasallaşması endişesi taşıdığını ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Kongre baskınının ardından Donald Trump'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. Ek Maddesi'ni uygulama çağrısı yapmıştı.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey
İşte WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey
Londra Belediye Başkanı uyardı: Hastaneler tıka basa dolu
Londra Belediye Başkanı uyardı: Hastaneler tıka basa dolu
Endonezya'da düşen uçağın kara kutusunun yeri belirlendi
Endonezya'da düşen uçağın kara kutusunun yeri belirlendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim