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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu

DHA'nın haberine göre kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu. Aydın, dün yayınlanan videosunda mağduriyetini kanıtlamak için Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 10:12
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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu

''Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın (30) Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

''TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM'' DEMİŞTİ

Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla dün akşam saatlerinde Sözcü gazetesine gönderdiği videoda ''Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" demişti.

Mehmet Aydın şu açıklamayı yapmıştı:

''Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

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''MAĞDURİYETİMİ KANITLAMAK İSTİYORUM''

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.''

Son Güncelleme: 01.07.2021 16:19
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Teslim OlduMehmet AydınTosuncuk
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