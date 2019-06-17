Totti, 'Her şeyin dışında tutuldum' diyerek Roma'dan istifa etti

İtalya'da Serie A'nın önde gelen kulüplerinden Roma'nın efsanevi eski kaptanı ve yöneticisi Francesco Totti bugün istifasını açıkladı.

Francesco Totti, Roma'da 25 yıl forma giydikten sonra 2017'de jübilesini yaparak sahalara veda etmiş, bu tarihten sonra kulüpte yöneticilik pozisyonuna getirilmişti.

Totti bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı ve "suçlunun kendisi olmadığını" söyledi.

Gazetecilerin ısrarla sorduğu "Peki suçlu kim?" sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçındı.

Yönetici pozisyonuna getirilse de aslında kendisine aktif bir görev verilmediğinden şikayetçi olan Totti, "Beni hiçbir teknik projeye dahil etmediler. Her şeyin dışında tutuldum" dedi.

2 yıllık yöneticilik görevi boyunca sadece 10 kadar toplantıya katıldığını anlatan Totti, "Beni hep son anda arıyorlardı, beni rafa kaldırmak istiyor gibilerdi" diye de ekledi.

'Bayraklar kalıcıdır'

Francesco Totti ayrıca kulüp el değiştirir ve kendisine yeniden bir görev teklif edilirse buna hazır olacağını belirterek, "Başkanlar gelip geçer, antrenörler gelip geçer, oyuncular gelip geçer ama bayraklar kalıcıdır" dedi.

Totti Roma yönetimine de, "taraftarlarla dalga geçmemeleri" çağrısı yaptı.

Roma'nın eski kaptanının, kulüp başkanı James Pallotta ve danışmanı Franco Baldini ile sıkıntılar yaşadığı iddia ediliyordu.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco ile Sportif Direktör Monchi'nin takımdan ayrılmasından sonra, Totti'nin yönetimden daha da uzaklaştırıldığı öne sürülüyordu.

12 yaşında Roma kulübünde genç takımda forma giyemeye başlayan Totti, ilk kez 16 yaşında Roma formasıyla Serie A maçına çıktı, futbolu 40 yaşında bıraktı.

Roma'nın 10 numaralı formasıyla özdeşleşen Totti başka hiçbir takımda oynamadı, 786 maçta 307 gol attı.