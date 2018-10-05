Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94883
ALTIN
236.808
DOLAR
6.1126
STERLİN
8.0299
EURO
7.0373
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Nokia 7.1 tanıtıldı! İşte özellikleri...
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi

Toyota 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı

05 Ekim 2018 Cuma 16:36
Toyota 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı

Japonya’nın en büyük otomobil imalatçısı Toyota melez motorlu 2 milyon 430 bin aracı servise çağırdı. Şirketin açıklamasında, hibrit sistemin elektronik aksamındaki problem nedeniyle motorun aniden stop edebileceği belirtildi.

Problemin 2008 Ekimi ile 2014 yılının Kasım ayları arasında imal edilen Prius ve Auris modellerinde ortaya çıktığı açıklandı. Geri çağrılan hibrit modellerinin yarısı Japonya’da trafiğe çıkmıştı.

Motorun kontrol sistemindeki yazılım hatasının motoru kilitleme ihtimali bulunan Toyota modellerinden 32 bin adedi Almanya’da, 290 bini ise Avrupa genelinde satılmıştı.

Eylül ayı başlarında da bir milyon dolayında Toyota Prius yangın çıkma tehlikesi nedeniyle servise çağrılmıştı. Dünyanın ilk hibrit motorlu modeli olan Prius en tutulan yakıt tasarruf potansiyeli yüksek otomobil unvanını almıştı.

Toyota, arızalanma ihtimali bulunan otomobillerinin kaza yaptığına dair şimdiye kadar haber alınmadığını duyurdu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Toyota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordudan eşi benzeri görülmemiş uygulama: Korunmayan asker...
Ordudan eşi benzeri görülmemiş uygulama: Korunmayan asker...
Uçağın tuvaletinde yakalandı ! Polis indirdi...
Uçağın tuvaletinde yakalandı ! Polis indirdi...
Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı
Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim