Trafik kontrolünde akılalmaz olay... Pantolonundan timsah çıktı!

Charlotte ilçesinde yaşanan olayda, polis, dur işaretine uymayan bir aracı ceza kesmek üzere durdurdu.

22 yaşındaki sürücü Michael Clemons, birlikte yolculuk ettiği 25 yaşındaki arkadaşı Ariel Machan-Le Quire ile kurbağa ve yılan topladıklarını anlattı. Aracı arayan polis, kadının sırt çantasında 41 tane de kaplumbağa olduğunu görünce başka bir şey olup olmadığını sordu.

Aramada bulunan

Kadın bu sorunun üzerine pantolonundan 30 cm boyutunda bir timsah çıkardı.

Araçta bulunan kaplumbağalar.

Polisin çağrısı üzerine olay yerine gelen Florida Vahşi Yaşamı Koruma görevlileri hayvanları korumaya alırken, çift de sosyal medyada gündem oldu.