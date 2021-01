Trump Ailesi Beyaz Saray'dan taşınıyor

Donald Trump, başkan olmadan önce ticaretin kalbi New York'ta yaşıyordu.

Şirketlerini ailesiyle birlikte yönettiği için çocuklarının da ana mülkleri New York'taydı. Başkan olan Trump, ülke yönetimine de çocuklarını dahil etti. Kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner danışmanı oldu. Oğlu Donald Trump Jr. da babasının danışmanı Kimberly Guilfoyle ile birlikte olduktan sonra siyasete katıldı. Trump Ailesi ülkeyi hep birlikte yönettiğinden 2017'de Beyaz Saray yakınlarına taşındı. Trump seçimi kaybedince New York'a dönmeleri bekleniyordu. Ancak ayrıştırıcı söylemleriyle ülkeyi ortadan ikiye bölen Trump Ailesi, New York'taki çevresini büyük ölçüde yitirdi.

New York yönetimi ve birçok işletme, Trump'ın şirketiyle sözleşmeleri iptal etmeye başladı. Aile üyeleri, sırasıyla yönünü Florida'ya çevirdi. Trump ve mevcut First Lady Melania Trump, Miami yakınındaki Palm Beach'te yer alan Mar-a-Lago konutlarına yerleşecek.

Beyaz Saray'dan taşınma işlemleri başladı. Ivanka Trump ve eşi Miami'den 30 milyon dolara gayrimenkul aldı. Sonrasında kızı Tiffany'nin erkek arkadaşıyla Miami'den ev aradığı ortaya çıktı. Son olarak oğlu Trump Jr. ile Guilfoyle da Miami'ye yerleşmeye karar verdi.

Bu hazırlıklar çerçevesinde Trump Ailesi'nin özel eşyası Beyaz Saray'dan taşınmaya başlandı.