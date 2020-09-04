Trump aşı için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirten Trump, "Aşı belki ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız" açıklamasında bulundu.



Trump, Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte, seçmenlere hitap etti.



Ülkede son dönemde yapılan anketlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın önde çıkmasını eleştiren Trump, "Bu anketler sizi depresyona sürüklemek istiyor. Depresyona girdiniz mi? Hiç depresyonda gibi durmuyorsunuz" ifadesini kullandı.