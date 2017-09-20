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Trump bu kez de liderleri kızdırdı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma bazı ülkelerin tepkisine yol açtı. "Trump, BM Genel Kurulu'ndaki liderlere çalışanı gibi hitap etti" gibi yorumlara neden oldu...

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:45
Trump bu kez de liderleri kızdırdı!

 ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma bazı ülkelerin tepkisine yol açtı.
      
İsveç Dışişeri Bakanı Margot Wallstrom, BCC televizyonuna yaptığı açıklamada, "(Trump) Yanlış zamanda, yanlış izleyiciye yanlış bir konuşma yaptı" ifadesini kullandı.     

"LİDERLERE ÇALIŞANI GİBİ HİTAP ETTİ"

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesine eleştiriler yönelten Trump'a tepki gösterdi.     

Trump'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı ilk konuşmada savaştan, ülkeleri yok etmekten, ambargolardan bahsettiğine dikkati çeken Arreaza, "Trump, BM Genel Kurulu'ndaki liderlere çalışanı gibi hitap etti. Bugün burada duyduklarımız dünya için üzücü" diye konuştu.     

Trump'ın tehditlerini kabul etmediklerini ve ırkçı söylemlerinin Soğuk Savaş'ı yeniden canlandıracağını savunan Arreaza, "Trump uluslararası hukuku ihlal ediyor. Dünyayı yönettiğini sanıyor ama daha kendi ülkesini yönetemiyor." değerlendirmesinde bulundu.     

"ARAKAN'DAKİ ŞİDDETE HİÇ DEĞİNMEDİ"

Trump'ın konuşmasında, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete hiç değinmemesi de sosyal medyada eleştirildi.     

BİR TEK NATENYAHU ÖVGÜ YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın konuşmasına övgüde bulunarak, "BM ile olan 30 yıllık tecrübemde daha önce bu kadar cesur bir konuşma duymamıştım" ifadesini kullandı.      

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