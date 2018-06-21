Trump, göçmen aileleri bir arada tutacak imzayı attı

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle söz konusu kararnameyi imzalayan Trump, yasa dışı göçmen sorununa bir an önce çözüm bulması konusunda da Kongreye çağrıda bulundu.



Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa açıklamada, "Bunun çok önemli bir kararname olduğunu düşünüyorum. Bu kararname bir yandan sınırlarımızı güçlü ve güvenli tutarken, aynı zamanda aileleri bir arada tutmakla ilgilidir. Ailelerin ayrıldığını görmekten hoşnut olmadım." değerlendirmesini yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.



AİLE AYRILMALARINA TEPKİLER



Trump'ın göçmen ailelerinin bir arada kalması yönünde imza attığı gün, söz konusu uygulamaya yönelik eleştiriler de ülke genelinde devam etti.



Demokratların başkan aday adayı olan Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter hesabından, "Dünya üzerindeki en güçlü ulus, çocukların ailelerinden koparılmasını kabul edilebilir bulduğunda, birçok ülkeye, göçmenlere ve azınlıklara nasıl davranabileceklerine dair bir sinyal göndermiş oluyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir sinyal." sözleriyle Trump yönetimine tepki gösterdi.



Diğer yandan, ABD'deki önemli insan hakları savunucularından Georgia Vekili Demokrat John Lewis de söz konusu uygulamayı sert sözlerle eleştirdi.



Lewis, "Bana ne yapmam gerektiğini söyleyin. Sınıra gideceğim. Yeniden tutuklanacağım. Gerekirse hapse girmeye hazırlık yapacağım." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump da babasının attığı imza ile artık göçmen ailelerinin çocuklarından ayrılmayacağını ve daha kapsamlı çözümün Kongre tarafından bulunması gerektiğini dile getirdi.



KONGRE DE HAREKETE GEÇTİ



Ülke genelinde ve hatta uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açan uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi de harekete geçmişti.





Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da sorunun çözümüne yönelik bir yasa tasarısının yarın oylamaya sunulacağını kaydederek, "Ailelerin bölünmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Göçmenlik yasalarımızı savunurken, bir yandan da aileleri bir arada tutacak adımları atacağız." değerlendirmesini yapmıştı.Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu Demokratların suçudur. Bize, düzgün bir göçmen yasası yapmak için gerekli sayıda oyu vermeyecekler. Onlar sınırların açık olmasını istiyor ki bu da korkunç suçları doğuruyor. Cumhuriyetçiler güvenlik istiyor. Ben de bu arada bazı şeyler üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.Beyaz Saray'da önceki gün düzenlenen basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD'ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıklamıştı.Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini dile getirmişti.Donald Trump ise ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusunda, "ABD bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde." şeklinde konuşmuştu.Bu arada, ABD'nin en büyük kenti New York'ta Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Donald Trump yönetimini hedef alan bir yürüyüş gerçekleştirdi.New York'un sembol mekanlarından Bryant Park'ta toplanan binlerce kişi, buradan Birleşmiş Milletlere (BM) kadar yürüdü.Ellerinde "Göçmen çocukları koruyun", "Mülteciler hoş geldiniz", "Çocuklar yasa dışı değildir" ve "Aileleri bir arada tutun" gibi pankartlar taşıyan ve göçmenler lehine sloganlar atan farklı din ve etnik kökene mensup göstericiler, caddeler boyunca uzun kuyruklar oluşturarak BM binasının önüne geldi.Trump yönetiminin, ABD'ye yasa dışı olarak giren göçmen ailelerin çocuklarını ayıran politikasını eleştiren göstericiler, göçmen çocukların hedef alınmasına şiddetle karşı çıktı.Gösteri, BM binası önünde olaysız şekilde sona erdi.